В новых учебниках появится раздел "Зарубежная литература в русских переводах"

При прежнем названии ученики не задумывались о роли переводчиков в создании того финального текста на русском языке, который они изучали, отметила советник президента РФ Елена Ямпольская

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новые единые учебники по литературе будут включать разделы, посвященные Великой Отечественной войне, народам России и зарубежной литературе в русских переводах. Об изменениях в программе, отвечая на вопрос ТАСС, рассказала советник президента РФ Елена Ямпольская.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые учебники по литературе и русскому языку для 5-7-х и 10-11-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2027 года. Учебники для 1-4-х и 8-9-х классов, как уточнила сегодня в ходе проведения первого Международного форума школьных библиотекарей Ямпольская, готовят к 1 сентября 2028-го.

"Теперь в учебниках по литературе - для каждого класса - будет раздел, посвященный произведениям о Великой Отечественной войне. Также во всех учебниках будет раздел "Литература народов России": начнем со сказок и легенд - для малышей. Дальше пойдут имена великих писателей, чтобы все школьники о них знали. Зарубежная литература теперь будет называться "Зарубежная литература в русских переводах". Ведь в действительности это так и есть", - сказала она.

Ямпольская пояснила, что при прежнем названии ученики не задумывались о роли переводчиков в создании того финального текста на русском языке, который они изучали. "Мы же предлагаем это изменить - и рядом с зарубежным произведением даем информацию о переводчике. Все эти тексты приобретают вид совершенный потому, что в России была великая школа художественного перевода. С главными именами этой школы, - добавляет она, - мы и познакомим ребят".

Так, для младших классов готовятся справочные материалы, например, о Корнее Чуковском и Самуиле Маршаке, для старших - о Борисе Пастернаке и других мастерах.