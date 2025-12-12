На Ставрополье в пять раз вырос объем средств для поддержки бойцов СВО

Сумма уже достигает 43 млрд рублей, отметил губернатор региона Владимир Владимиров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2026 году направят на поддержку участников СВО и их семей 43 млрд рублей, что почти в пять раз превышает сумму, которая выделялась на эти цели в начале спецоперации. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Финансирование мы начинали с 9 млрд рублей, сейчас эта сумма уже достигает 43 млрд рублей, и на следующий год столько же. Приоритет - сопровождение вернувшихся: помощь с бизнесом, трудоустройство, доплаты силовикам, инфраструктура поддержки предпринимателей. Уже выделили 60 млн рублей адресно ветеранам специальной военной операции на выдачу аграрных грантов", - сказал Владимиров.

По его словам, также в крае проведена работа по приоритетному заключению социальных контрактов с участниками специально военной операции, которые намерены начать реализацию собственного дела.

В 2025 году в Ставропольском крае запустили работу единого информационного сайта: службапоконтракту26.рф, где можно узнать о региональных и федеральных выплатах, всех видах финансовой поддержки, социальных льготах, юридической помощи, а также поддержки в ведении бизнеса для участников СВО и их семей.