Малышева: РИЦ ТАСС в Калининграде станет центром исторической правды

Центр объединит проекты в области истории, отметила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ) ТАСС в Калининграде станет центром исторической правды и объединит проекты в области истории. Об этом на торжественной церемонии открытия РИЦ сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

Региональный информационный центр "ТАСС Калининград" открылся 12 декабря в Калининграде. Вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону он стал седьмым представительством агентства в России.

"Для Национального центра это прежде всего единое историческое пространство, <...> которое, я уверена, совместно с ТАССом мы наполним той самой исторической правдой, интереснейшими историческими проектами, которые объединят все наше общество", - сказала Малышева.

Благодаря созданию "ТАСС Калининград" жители самого западного региона страны смогут быстрее узнавать актуальную информацию о решениях федеральных и местных властей, значимых событиях в экономике и социальной сферах, знакомиться с интересными новостями в культурной, спортивной, научной и повседневной жизни Калининградской области.

На площадке "ТАСС Калининград" будет работать современный пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ. Работая в тесной координации с другими представительствами ТАСС в стране, "ТАСС Калининград" позволит вывести на качественно новый уровень освещение весомого вклада регионов Северо-Западного федерального округа в социально-экономическое развитие России.