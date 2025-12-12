Кондрашов: РИЦ ТАСС в Калининграде поможет СМИ региона бороться с фейками

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Калининград" готов оказать поддержку представителям средств массовой информации Калининградской области в борьбе с фейками и в проверке достоверности фактов. Для этого агентство ТАСС предлагает специально созданный инструмент, работающий с использованием искусственного интеллекта, сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, выступая на церемонии открытия регионального информационного центра "ТАСС Калининград".

"У агентства ТАСС есть целый ряд инструментов, которыми мы с вами готовы поделиться. Если говорить о борьбе с фейками, АНО "Диалог", "Мастерская новых медиа" и ТАСС учредили в этом году Ассоциацию по проверке фактов. Это означает, что для вас эта ассоциация тоже открыта. Туда принимаются и средства массовой информации, и отдельные журналисты, и стрингеры. Это ассоциация, которая обладает абсолютно выверенным инструментом. При помощи искусственного интеллекта там определяется происхождение новости. И так как мы с вами здесь находимся, мягко говоря, в недружественном информационном окружении, мы знаем, что с фейками нам приходится иметь дело каждый день. Информационно-психологические атаки, которые были и которые будут, нами должны с вами вместе купироваться", - сказал Кондрашов, обращаясь к собравшимся.

Он также отметил, что все СМИ Калининградской области теперь имеют возможность дважды в сутки получать по пять главных федеральных новостей, снабженных видео, фотографиями и точными, выверенными пресс-релизами.

"Те порталы, газеты и журналы, которые существуют в Калининградской области, знайте, что у вас есть целый перечень - дважды в день - главных федеральных новостей, которые вы можете публиковать и пользоваться этим абсолютно бесплатно. Это наша миссия, которую, мы считаем, мы обязаны делать. <..> Взамен мы просим положительные новости, мы будем их агрегировать и поднимать на федеральный уровень. Как развивается Калининградская область: в Москве и во всей России должны знать - развивается она прекрасно. Поэтому на федеральном уровне голос Калининградской области теперь должен зазвучать громче", - подчеркнул Кондрашов.

О "ТАСС Калининград"

Региональный информационный центр "ТАСС Калининград" открылся 12 декабря в Калининграде. Вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону он стал седьмым представительством агентства в России. Благодаря созданию "ТАСС Калининград" жители самого западного региона страны смогут быстрее узнавать актуальную информацию о решениях федеральных и местных властей, значимых событиях в экономике и социальной сферах, знакомиться с интересными новостями в культурной, спортивной, научной и повседневной жизни Калининградской области.

На площадке "ТАСС Калининград" будет работать современный пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.