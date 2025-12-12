Малышева: маршруты исторической памяти могут лечь в основу школьного туризма

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ добавила, что маршруты создавали и вносили активисты, общественные организации и туроператоры

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Маршруты исторической памяти, собранные в агрегаторе "По местам памяти и славы", могут лечь в основу школьного туризма в регионах. Об этом сообщила ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

Ранее она сообщала ТАСС, что сайт и мобильное приложение агрегатора скоро поступят в общий доступ. В них пользователи смогут предлагать собственные маршруты памяти. Смысл заключался в том, чтобы основные памятные места, которые формируют мировоззрение общества, появились в доступном формате для самостоятельного изучения. Оценкой пользовательских материалов при этом должна заняться экспертная комиссия.

"Главное, что они могут лечь в основу школьного туризма, коммуникации и поездок студенческой молодежи, потому что они полностью адаптированы к самостоятельному использованию. <...> Безусловно, школы могут взять за основу эти туристические маршруты. Они все размещены на портале Национального центра исторической памяти", - сказала собеседница агентства.

Малышева добавила, что маршруты создавали и вносили активисты, общественные организации и туроператоры. Это позволило сформировать карту мест, которые имеют важнейшее значение для формирования приоритетов исторической памяти. Среди доступных вариантов - "По страницам обороны города-героя Тулы", маршрут по парку исторических миниатюр "Спасенная Европа" в Калининграде и другие.

Сбор маршрутов продолжается. Малышева добавила, что надеется на продолжение участия в проекте различных представителей общества.