Беспрозванных: РИЦ ТАСС в Калининграде донесет правдивые факты о жизни в России

Это позволит противодействовать мифам и фейкам, распространяемым против страны, отметил губернатор Калининградской области

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Калининград", открывшийся в Калининграде, сможет помочь в донесении до жителей стран Запада правдивых фактов о событиях, происходящих в России. Тем самым это позволит противодействовать мифам и фейкам, распространяемым в отношении страны, заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, выступая на церемонии открытия РИЦ.

"Это еще одна профессиональная площадка, на которой можно проводить разного рода мероприятия, дискуссии и вырабатывать разного рода информационную политику. Важно то, что действительно ТАСС - это одно из самых цитируемых информационных агентств за рубежом. А для нас здесь, на западном форпосте нашей страны, это очень важно, потому что мы видим, какую информационную политику ведут наши соседи. Эта площадка по максимуму расскажет правду о том, как по-настоящему живут люди в России", - сказал губернатор.

Он добавил, что на территории региона ежегодно проходит форум образовательной программы "Шум", на котором собирается большое число будущих молодых журналистов из всех регионов России. "И в том числе из зарубежных стран к нам приезжают каждый год. И после этого мероприятия каждый, разъезжаясь в свои страны, посмотрев, как на самом деле происходит у нас в стране, они [в своих странах] становятся одними из самых популярных молодых журналистов. Именно они рассказывают правду о нашей стране, о том, как мы здесь живем, разбивают все мифы и все фейки о том, что происходит у нас. Поэтому, конечно, эта площадка очень важна", - отметил Беспрозванных.

Региональный информационный центр "ТАСС Калининград" вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону стал седьмым представительством агентства в России. На площадке "ТАСС Калининград" будет работать современный пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ. В ходе церемонии открытия РИЦ генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов объявил о том, что с сегодняшнего дня открывается Telegram-канал пресс-центра "ТАСС Калининград", где будут размещаться все главные новости.