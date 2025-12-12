Жителей обрушившегося дома в Волгоградской области обеспечат временным жильем

Для этих целей, в частности, используют маневренный фонд

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Власти обеспечат временным жильем из маневренного фонда жителей одного из подъездов частично обрушившегося дома в Волгоградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Камышинского района.

Читайте также

Пострадали четыре человека. Подробности обрушения дома в Волгоградской области

"Пока поврежденный подъезд будут приводить в порядок, людей обеспечат временным жильем. Сейчас власти активно занимаются решением этого вопроса. Для этих целей в том числе используют маневренный жилой фонд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никого из пострадавших нет, все разместились у родственников или друзей. Кроме того, жильцам двух из трех подъездов дома разрешили вернуться домой, подача коммунальных ресурсов там не нарушена. Жильцы обрушившегося подъезда смогут попасть в свои квартиры по завершении работ и окончанию следственных действий. "Забрать личные вещи и документы можно будет по согласованию со спасательными службами", - добавили власти.