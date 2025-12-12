El Deber: экс-президенту Боливии назначили пять месяцев предварительного ареста

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Боливийский суд постановил назначить бывшему президенту страны Луису Арсе пять месяцев предварительного ареста в связи с проведением расследования по коррупционному делу, фигурантом которого он является. Об этом сообщила газета El Deber.

Генпрокуратура просила оставить Арсе под стражей до судебных слушаний по делу, поскольку посчитала, что существует угроза побега или попыток препятствовать расследованию.

Как пишет издание, судья Эльмер Лаура признал, что Арсе может быть виновен в неисполнении служебных обязанностей и причинении экономического ущерба государству. Защита экс-главы государства просила оставить его на свободе из-за онкологического заболевания и необходимости заботиться о пожилой матери. Бывший президент будет находиться под стражей в тюрьме в фактической столице страны Ла-Пасе.

Арсе задержали 10 декабря как подозреваемого по делу о коррупции в Фонде развития коренных народов. Расследуемые события произошли в период, когда он занимал должность министра экономики при экс-президенте (2006-2019) Эво Моралесе. Как считает прокуратура, с разрешения Арсе средства фонда переводились на счета частных лиц, что было запрещено. Экс-глава государства отрицает вину и считает свое дело политическим.

Арсе занимал пост президента Боливии с 8 ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.