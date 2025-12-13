В ГД рассказали, кто может рассчитывать на дополнительные выплаты к Новому году

Пенсионеры, у которых дата выплаты выпадает на первые числа января, получат пенсию досрочно из-за длинных выходных, напомнил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Работники с прописанной в документах годовой или новогодней премией, семьи и льготники, на которых распространяются региональные новогодние программы, - это категории граждан, которые точно получат дополнительные выплаты к Новому году. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Выплаты и премии к Новому году в 2025 году зависят от конкретных оснований. Единой федеральной новогодней выплаты для всех граждан нет, деньги в конце года приходят из трех источников: заработная плата и премии по трудовому договору, регулярные пенсии и пособия, региональные программы поддержки отдельных категорий", - пояснил он.

С 1 сентября 2025 года заработала обновленная система премирования: работодатель уже не может ограничиться расплывчатой формулировкой в духе "по решению руководителя", подчеркнул Гаврилов. "Условия и показатели премии обязаны быть закреплены в документах - трудовом договоре, коллективном договоре или положении об оплате труда. В этих текстах должна появиться конкретика: за что платится годовая или новогодняя премия, как рассчитывается ее размер, какие нарушения ведут к уменьшению, в каком периоде это допускается", - указал депутат. Уменьшение дохода за счет урезания премиальной части ограничено: месячная сумма заработка с учетом снижения премии не может уменьшиться более чем на его на пятую часть по сравнению с обычным уровнем, рассказал парламентарий. "Это дает сотруднику аргументы в споре с работодателем", - добавил Гаврилов.

Годовую или новогоднюю премию вправе ждать те, у кого она прямо предусмотрена в договоре или локальных актах. Часто это сотрудники крупных организаций с формализованной системой бонусов, менеджеры по продажам, работники сфер, где привязка к результатам года стала частью HR-политики, уточнил Гаврилов. "Если в документах нет ни слова о "тринадцатой" зарплате, формального права требовать ее нет, даже если в прошлые годы работодатель иногда поощрял работников перед праздниками", - констатировал он.

Пенсионеры, у которых дата выплаты выпадает на первые числа января, получат январскую пенсию досрочно, в конце декабря, из-за длинных выходных, напомнил Гаврилов. Вопрос о единовременной федеральной выплате к Новому году встает каждый сезон, но на конец 2025 года таких решений нет, разъяснил депутат.

"Зато можно уверенно описать группы, которые почти гарантированно увидят деньги перед праздниками: работники с прописанной в документах годовой или новогодней премией, получатели регулярных пенсий и пособий по графику, семьи и льготники, на которых распространяются региональные новогодние программы", - резюмировал он.