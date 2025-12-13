Мосгортранс не намерен возвращать оплату проезда наличными через водителей

Как отметил гендиректор предприятия Николай Асаул, бесконтактная оплата экономит время пассажиров и не отвлекает водителей от управления транспортом

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" не планирует возвращать оплату проезда наличными через водителей. Как сообщил в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Николай Асаул, за шесть лет с момента отмены пассажиры уже успели оценить преимущества бесконтактной оплаты, поскольку это экономит их время, а водителей не отвлекает от управления транспортом.

"Мы в 2019 году полностью отказались от наличной оплаты. За это время пассажиры смогли привыкнуть к бесконтактной оплате и оценить ее преимущества. Это экономия времени - не нужно отсчитывать сдачу на остановке, задерживаться. Поэтому одни плюсы: прозрачность взаиморасчетов, удобство для пассажиров. А водитель занимается только управлением транспортным средством", - сказал он.

С 1 сентября 2018 года на всех маршрутах наземного транспорта Москвы также введена бестурникетная система оплаты проезда. С тех пор вход возможен во все двери. Все виды билетов, включая безлимитные проездные и социальные карты, необходимо прикладывать к валидатору при каждом входе в транспорт.

