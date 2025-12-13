Моряки в Тихом океане последними на планете встретят 2026 год

По всемирному времени будет уже 12:00 1 января, в Москве - 15:00

СИДНЕЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Моряки плавающих в Тихом океане кораблей последними на планете встретят наступающий 2026 год. Об этом рассказали ТАСС в австралийском национальном управлении морской безопасности, специалисты которого круглосуточно следят за трафиком в близлежащих океанских районах.

"Через Тихий океан проходит самый западный на планете часовой пояс, отстающий от всемирного времени на 12 часов, именно здесь новый год наступит в самую последнюю очередь", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в зоне часового пояса нет обитаемых территорий и существует он исключительно в навигационных целях, потому попасть в него могут только моряки на кораблях, пересекающих Тихий океан.

В тот момент, когда в самом западном часовом поясе наступит праздничная полночь, по всемирному времени будет уже 12:00 1 января, в Москве - 15:00, а на Чукотке и Камчатке наступит полночь 2 января. Собеседник агентства напомнил, что самый западный часовой пояс физически отделяет всего несколько км от самого восточного часового пояса, в котором расположены Анадырь и Петропавловск-Камчатский. При этом разница в календарной дате составляет сутки.

Что же касается обычаев встречи Нового года, то моряки как правило встречают его дважды: один раз по времени порта приписки и второй - по фактическому времени местонахождения судна. Свои поздравления они получают по радиосвязи от экипажей плывущих поблизости кораблей, а также от диспетчеров портов, осуществляющих контроль за морским трафиком.