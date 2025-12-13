В РУДН заявили, что живая елка экологичнее искусственной

Настоящие деревья являются возобновляемым ресурсом, пояснили ученые университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Выбор живой ели качестве главного новогоднего украшения может быть более экологичным, чем искусственное дерево. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные ученые РУДН.

Читайте также

От Петра I до наших дней. История новогодней елки в России

"Живые ели - это возобновляемый ресурс. После праздников их можно сдать на переработку в специальном пункте приема, потом дерево переработают в щепу для мульчирования или для производства компоста", - рассказала доцент департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем РУДН Анна Щепелева.

Согласен с коллегой доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. "Живая елка, сосна или пихта будут максимально экологичны при условии, что в декабре вы купили ее в правильном месте, а в январе грамотно утилизировали. Ели и другие виды специально выращивают к Новому году на плантациях, где обычный лес не растет, например, под линиями электропередачи", - рассказал он.

Оба эксперта едины в том, что искусственная елка будет экологична только при очень длительном использовании.

"Покупка искусственной ели оправдана только в том случае, если она будет использоваться очень долго, более 20 лет", - рассказала Щепелева.

По мнению Пинаева, углеродный след от искусственных елей также больше. "Искусственные елки везут издалека, часто из Китая, и воздействие на окружающую среду при транспортировке больше. Воздействие на окружающую среду будет и при производстве искусственной если, и при утилизации", - объяснил он.