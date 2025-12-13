Медработники осмотрели более 30 пострадавших от БПЛА чебоксарцев

Жители могли обратиться за консультациями и поддержкой не только для оказания медицинской помощи и психолого-психиатрического сопровождения, но и по вопросам восстановления поврежденного жилья, получения выплат и материальной компенсации

ЧЕБОКСАРЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Медицинские специалисты осмотрели 31 человека в оперативном штабе в Чебоксарах, где организован расширенный прием жителей многоквартирных домов, пострадавших при атаке беспилотников. Об этом написала в своем Telegram-канале министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

13 декабря в оперативном штабе Чебоксар организован расширенный прием граждан, чьи дома получили повреждения после атаки БПЛА. Подключены все профильные ведомства, в том числе органы региональной и муниципальной власти.

"Сегодня наша работа сосредоточена в оперативном штабе на проспекте И. Яковлева. За день мы приняли 31 гражданина: три человека госпитализированы в связи с обострением хронических неинфекционных заболеваний, врачами-психиатрами осмотрено 14 пациентов, из них - двое детей, психологами - 13 человек, из которых трое детей", - сообщила Тарасова.

По ее словам, жители могли обратиться за консультациями и поддержкой не только для оказания медицинской помощи и психолого-психиатрического сопровождения, но и по вопросам восстановления поврежденного жилья, получения социальных выплат и материальной компенсации. "Минздравом Чувашии организована информационная кампания среди жильцов затронутых домов: на подъездных путях к штабу размещены телефоны горячей линии для оказания психологической и терапевтической помощи. Наши специалисты проводят дополнительный обзвон населения с целью выявить нуждающихся в специализированной медицинской помощи", - уточнила Тарасова.

9 декабря в результате атаки беспилотников в Чебоксарах пострадали 14 человек и повреждено 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Власти Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации, предварительно оценив ущерб в сумму более 20 млн рублей. 11 декабря был установлен размер выплат пострадавшим от ЧС. Так, Размер выплат пострадавшим при получении вреда здоровью в зависимости от степени тяжести составляет в Чувашии от 313 500 до 627 000 рублей, при частичной и полной утрате имущества - 78 375 и 156 750 рублей на человека соответственно. Также предусмотрена компенсация при повреждении транспортных средств. Кроме того, 300 тыс. рублей получат юрлица и предприниматели, чье имущество пострадало после атаки БПЛА.