В Пензе восстановили энергоснабжение более половины отключенных абонентов

Есть перебои с электричеством в микрорайонах Заря, Арбеково и части Терновки

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение восстановлено более чем у половины абонентов в Пензе, где произошло массовое отключение света из-за непогоды - снегопада и сильного ветра. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

"[Энергоснабжение у] более половины абонентов - это 3,5 тысячи - уже восстановили. В настоящее время есть перебои [с электричеством] в микрорайонах Заря, Арбеково и части Терновки", - отметил Денисов.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что из-за непогоды в 11 муниципалитетах региона произошло отключение электроэнергии в более чем 23 тыс. домов, в которых проживают 61 тыс. человек. В Пензе без света остались микрорайоны Заря, Арбекова, Терновка и Окружная. Над восстановлением энергоснабжения в регионе работают около 40 аварийных бригад.