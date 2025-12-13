В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности на трое суток

Причиной стала гололедица на дорогах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье на трое суток из-за гололедицы, которая может образовываться на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 21:00 мск вторника, 16 декабря, на дорогах возможно образование гололедицы, в связи с этим продлено действие желтого погодного уровня", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень является средним в колористической шкале метеорологических предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные погодные условия.

Ранее из-за гололедицы желтый уровень опасности был объявлен до 21:00 мск 13 декабря. Кроме того, напомнили в Гидрометцентре, до 21:00 мск сохраняется предупреждение о возможном усилении северо-западного ветра в порывах до 17 м/ с.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 14 декабря на фоне облачности с прояснениями температура воздуха в Москве может опуститься до минус 6-8 градусов, в Подмосковье - до минус 10 градусов. Днем в воскресенье, 14 декабря, метеорологи ожидают в столице около 4-6 градусов ниже нуля, по области - до минус 8 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

В Гидрометцентре РФ также сообщили ТАСС, что "плюсовые" температуры могут вернуться в Москву и Подмосковье уже в начале новой недели. Днем 16 декабря столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов, возможен небольшой снег.