Администрация Реутова выразила соболезнования родным и близким Науменко

О дате и месте похорон cообщат дополнительно

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация городского округа Реутов принесла соболезнования родным и близким погибшего главы подмосковного наукограда Филиппа Науменко. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Реутова.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни глава Реутова Филипп Анатольевич Науменко <...> Приносим соболезнования родным и близким Филиппа Анатольевича. Царствие Небесное и вечная память. Скорбим вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что дополнительно сообщат о дате и месте похорон.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что глава подмосковного Реутова Филипп Науменко умер.

Глава подмосковного наукограда попал в ДТП на территории Нижегородской области, после чего был доставлен в больницу, где находился в состоянии комы.

Науменко возглавлял наукоград Реутов с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.