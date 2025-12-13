В Самарской области ограничили движение на участке трассы М-5

Причиной стала непогода

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение для грузовиков и автобусов ввели на участке федеральной трассы М-5 в Самарской области. Причиной стала непогода, сообщило федеральное казенное учреждение "Поволжуправтодор".

"В Самарской области временно ограничено движение грузовых и маршрутных транспортных средств на участке [с 861-го по 982-й км] трассы М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск", - говорится в сообщении.

Такое решение принято из-за сильных снегопадов с метелью и ограниченной видимости. Минтранс Самарской области в своем Telegram-канале сообщил, что на дорогах регионального и межмуниципального значения ограничений движения нет.