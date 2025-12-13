Ростовский Южный парк птиц поможет атакованному ВСУ зоопарку в Запорожье

Удары беспилотников разрушили часть вольеров, где содержались хищники

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Лекарственные препараты, корма и стройматериалы предоставит Васильевскому реабилитационному центру для хищников HomeZoo в Запорожской области, пострадавшему от атаки ВСУ, Южный парк птиц "Малинки" из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. Осколками был ранен лев.

"После атаки ВСУ пострадали хищные звери и вольеры. Поэтому Южный парк птиц "Малинки" готов оперативно оказать посильную помощь коллегам! Мы готовы помочь центру с лекарственными препаратами, узкоспециализированными работниками, дополнительно сотрудниками, работающими с птицами и животными, кормами, стройматериалами и всем необходимым", - говорится в сообщении со ссылкой на директора Южного парка птиц Элеонору Моргунову.

Уточняется, что "Малинки" - зоопарк в Красносулинском Ростовской области, территориально находится ближе всех к пострадавшему зоосаду.

Васильевский реабилитационный центр для животных находится в прифронтовой зоне Запорожской области. Там содержатся более 50 крупных хищников - медведей, львов, тигров, леопардов, а также самые редкие кошки на планете - лигры, гибриды между львом-самцом и тигрицей-самкой. Живут в зоопарке и различные виды обезьян, еноты, собаки, попугаи. Беспилотники ВСУ многократно атаковали территорию вблизи центра, но сам зоопарк подвергся ударам впервые.