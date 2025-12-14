Священник Максим: икона остановила осколок у сердца российского десантника

Помощник командира бригады по работе с верующими добавил, что военнослужащих часто оберегают шевроны с изображением святых

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Икона святого праведного воина Федора Ушакова спасла жизнь бойцу 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр", предотвратив попадание осколка ему в сердце. Об этом ТАСС рассказал помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

"Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце - прим. ТАСС). Она у него находилась возле сердца. Осколок прилетел, и именно в этой ламинированной бумажке застрял. Он (осколок - прим. ТАСС) должен был прошить, но остановился в образе Федора Ушакова", - отметил он.

Священник добавил, что военнослужащих часто оберегают шевроны с изображением святых.

"Мне показывали шлемы, в которых были вложены иконки с образом Богородицы, в которых застряли осколки. В нательном крестике тоже остановился осколок, хотя он мог бы человека убить. Милостью божией Господь так сохраняет. И таких чудес я знаю очень много, потому что в момент, когда человек находится перед лицом смерти, конечно же он молится Богу. Конечно же ему хочется, чтобы Господь сохранил его и боевых товарищей", - подчеркнул священник.