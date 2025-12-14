Мосгортранс планирует развивать перевозки по требованию

Пока сервис персонализированных перевозок работает на маршрутах с низкой интенсивностью, сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мосгортранс намерен развивать сегмент перевозок по требованию, когда пассажиры по аналогии с такси смогут заказать городской транспорт к конкретной остановке к нужному времени и расплатиться за поездку по городским тарифам. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул.

По его словам, сегодня, помимо регулярных маршрутов, в Мосгортрансе работает сервис персонализированных перевозок "По пути". "Пока мы тестируем сегмент перевозок по требованию и со временем будем его развивать в случае появления запроса", - сказал он.

Асаул отметил, что пока сервис персонализированных перевозок работает на маршрутах с низкой интенсивностью. Он запускает автобусы малого класса туда, где они нужны, по запросу пассажира, а поездки оплачиваются как обычный наземный транспорт. Для вызова нужно скачать приложение, указать точки отправления и прибытия, а также количество пассажиров.

"Это что-то среднее между автобусом и такси. Можно через приложение заказать транспорт к конкретной остановке, и он приедет лично к вам в нужном интервале времени по тарифу городских маршрутов", - добавил собеседник агентства.

Пока сервисом охвачена часть территории Новой Москвы и район Сколково. С октября 2021 года сервисом воспользовались 2,5 млн пассажиров.

