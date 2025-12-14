В Самарской области на участке трассы М-5 восстановили движение

Оно было ограничено из-за снегопадов и метели

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, которое было ограничено из-за снегопадов и метели. Об этом сообщили в "Поволжуправтодоре".

13 декабря было ограничено движение грузовых и маршрутных транспортных средств с 861-го по 982-й км на трассе М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Самарской области.

"Движение на [участке] трассы М-5 в <...> Самарской области открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, на участке трассы М-5 в полном объеме восстановлено движение с 780-го по 861-й км в Ульяновской области.