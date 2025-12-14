Мосгортранс создает новую систему психологической помощи водителям

Нужно следить не только за физическими, но и за эмоциональными параметрами, сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мосгортранс планирует больше времени уделять ментальному здоровью водителей автобусов и электробусов, для чего расширяет штат психологов. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул.

Читайте также

Гендиректор Мосгортранса: все ждут праздничных гирлянд на наших электробусах

"Мы хотим больше времени уделять психологическому здоровью водителей. Сейчас расширяем штат психологов, чтобы наблюдать за состоянием водителя и помогать не только в сложных ситуациях, но и в целом поддерживать их ментальное здоровье. Нужно следить не только за физическими, но и за эмоциональными параметрами", - сказал он.

По его словам, всего в штате предприятия около 14 тыс. водителей. Они проходят медосмотры перед выходом на линию. Недавно Мосгортранс заключил контракт на проведение предрейсовых медицинских осмотров на базе телемедицины.

"Теперь все стандартные ежедневные операции будет проводить компьютер, а медики удаленно смогут оценить результаты. Специалист очно будет подключаться только в особой ситуации, где есть спор или какая-то проблема", - пояснил Асаул. Таким образом, появится возможность освободить врачей от рутинной работы и "переориентировать их на другие важные направления".