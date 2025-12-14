В Пензенской области ликвидируют последствия схода цистерн

В работах задействованы около 300 работников магистрали, 4 восстановительных поезда и другая спецтехника

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 14 декабря. /ТАСС/. Порядка 300 железнодорожников задействованы в ликвидации последствий схода грузовых вагонов в Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Куйбышевская железная дорога.

13 декабря, по данным РЖД, на станции Чаис в Пензенской области сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом. Площадь загрязнения предварительно оценивалась в 750 кв. м. Компания принимает меры для минимизации последствий инцидента.

"Продолжаются восстановительные работы на станции Чаис. <…> В работах задействованы около 300 работников магистрали, 4 восстановительных поезда и другая спецтехника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава, после чего начнется восстановление насыпи и укрепление полотна. Также будут укладывать новую рельсошпальную решетку и восстанавливать работу контактной сети.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале уточнил, что с путей осталось убрать воесемь опрокинутых цистерн. "Восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. Работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16:00 [мск], в 00:00 открыть движение поездов", - сообщил глава региона.

По его словам, Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды, при этом показатели состояния воздуха в пределах нормы. Результаты исследований по воде и грунту будут готовы 15 декабря.