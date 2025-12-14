На Эльбрусе закрыли канатные дороги из-за сильного ветра

Температура на станции Гарабаши достигает отметки минус 15 градусов, а ветер - 20 м/с

НАЛЬЧИК, 14 декабря. /ТАСС/. Работу канатных дорог на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария) приостановили из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

"Канатные дороги закрыты в связи с погодными условиями (сильный ветер)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура на станции Гарабаши достигает отметки минус 15 градусов, а ветер - 20 м/с.

Ранее региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение о сильном ветре до 30 м/с на части территории Кабардино-Балкарии в ближайшие дни.