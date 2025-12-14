Манул Бабник из центра воспроизводства Московского зоопарка завершил зажировку

Он достиг максимального веса - 6,5 кг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Манул Бабник, живущий в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, завершил процесс зажировки и достиг максимального веса - 6,5 кг. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сейчас он получает около 400 г корма один раз в день - это крысы и перепелки. "Поскольку это довольно возрастной манул, его метаболизм значительно медленнее, чем у молодых котов. Зоологи с особой тщательностью следят за количеством пищи, не позволяя Бабнику переедать. Специалисты пришли к выводу, что манулу необходимы разгрузочные дни в любое время года. Сейчас у самца два голодных дня в неделю", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Уточняется, что в конце августа Бабник начал подготовку к активной фазе зажировки с весом 4,5 кг, затем аппетит постепенно снижался с выпадением снега. В декабре мотивация выходить из домика ради кормлений стала минимальной, поэтому он подолгу находится во внутреннем вольере. С приходом морозов жилище утеплят сеном.

Бабник родился в 2015 году в Новосибирском зоопарке и в 2017 году переехал в центр воспроизводства Московского зоопарка, где живет в вольере площадью 500 кв. м. Чтобы сохранять пищевой интерес животного, корм прячут в разных точках.

Как ранее сообщали в пресс-службе Московского зоопарка, манул Тимофей также завершил зажировку к зиме, достигнув веса 6,5 кг.