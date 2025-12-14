Песков: россияне выросли в стране, где помнят ужасы Второй мировой войны

Россия бережно хранит память о том, что было сделано, чтобы спасти Европу от фашизма, напомнил представитель Кремля

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россияне выросли в стране, где помнят ужасы Второй мировой войны и бережно хранят память о том, что было сделано, чтобы спасти Европу от фашизма. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков, комментируя заявление генсек НАТО Марка Рютте о том, что европейцам нужно готовиться к войне, подобной той, "которую пережили их деды", указал, что Рютте не понимает, о чем говорит, а его слова - это слова представителя поколения, которое забыло, какой была Вторая мировая война.

"Мы, слава богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать с тем, чтобы спасти Европу от фашизма", - подчеркнул Песков.