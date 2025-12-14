На Херсонщине из-за аварии обесточены шесть муниципалитетов

Подача электричества приостановлена из-за аварийно-восстановительных работ

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Абоненты шести муниципалитетов Херсонской области остались без электричества из-за аварии, сообщается в Telegram-канале компании "Херсонэнерго" - филиала АО "Юго-западная электросетевая компания" .

"14 декабря аварийно приостановлена подача электроэнергии по адресам: Скадовский муниципальный округ, Алешкинский муниципальный округ, Голопристанский муниципальный округ, Чаплынский муниципальный округ, Каланчакский муниципальный округ , частично Каховский муниципальный округ", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что подача электричества приостановлена из-за аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что более 330 тыс. жителей в 450 населенных пунктах Херсонской области остались без электричества из-за удара ВСУ по высоковольтной линии электропередачи "Джанкой - Мелитополь" в ночь на 14 декабря. К 02:50 мск 14 декабря, по его словам, энергетики восстановили подачу электричества по резервной схеме и начали поэтапно подключать абонентов.