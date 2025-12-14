В Херсонской области свыше 330 тыс. абонентов остались без света из-за удара ВСУ

Удар повредил высоковольтную линию электропередачи "Джанкой - Мелитополь"

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Более 330 тыс. жителей в 450 населенных пунктах Херсонщины остались без электричества из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по высоковольтной линии электропередачи "Джанкой - Мелитополь", сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ночью удар повредил ЛЭП "Джанкой - Мелитополь". Из-за этого без электричества остались более 330 тыс. жителей региона в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах.