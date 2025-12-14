В Свердловской области восстановили электроснабжение после аварии

Без света оставались 18 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в городе Заречный Свердловской области после аварии на подстанции "Блочная". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Заречном электроснабжение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте ГУ МЧС по региону сообщалось, что 14 декабря 2025 года авария произошла на подстанции "Блочная" в городе Заречный Свердловской области, без электроснабжения временно стались 18 тыс. человек, включая 4 тыс. детей, а также 10 школ и детских садов. Отмечалось, что авария произошла, предположительно, из-за выгорания ячейки.