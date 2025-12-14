В Пермском крае два туриста из пропавшей группы вернулись в поселок 13 декабря

Местонахождение остальных неизвестно

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. В Пермском крае 2 туриста из 15, которые выехали 13 декабря на снегоходах к горе Ослянка, в тот же день вернулись в поселок. Местонахождение остальных не установлено, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 13 декабря группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день 2 туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.

По факту безвестного исчезновения туристической группы начата процессуальная проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что совместно с полицией, спасателями и волонтерами ведутся поиски с использованием специальных технических средств. МЧС для поисков первоначально привлекли 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Затем нарастили группировку до 22 человек и 10 единиц техники.