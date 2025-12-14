Статья

Ветер с метелью и 13 пропавших. В Пермском крае ищут группу туристов

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Башкортостану

Незарегистрированную туристическую группу из 13 человек, которая не вышла на точку сбора в назначенное время, ищут в Пермском крае. Из 15 человек, отправившихся на гору Ослянку, 2 туриста вернулись в тот же день в поселок.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Группа туристов из Свердловской области 13 декабря направилась на гору Ослянку на снегоходах, в составе было 15 человек.

Они перестали выходить на связь перед спуском с вершины.

Туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: п. Средняя Усьва Кизеловского муниципального округа.

Для проверки информации привлекли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек личного состава и 6 единиц техники.

Спасатели увеличили группировку сил и средств для поиска пропавшей группы до 22 человек и 10 единиц техники.

Прокуратура Пермского края сообщила, что контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом группы на точку сбора.

Группу туристов в последний раз видели днем 13 декабря. Они в тот же день должны были вернуться на базу после спуска с горы Ослянка.

У пропавших туристов были телефоны и рации, но не было спутникового телефона, который остался на базе.

Поисковые работы