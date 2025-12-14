ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Ветер с метелью и 13 пропавших. В Пермском крае ищут группу туристов

Редакция сайта ТАСС
21:31
© Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Башкортостану

Незарегистрированную туристическую группу из 13 человек, которая не вышла на точку сбора в назначенное время, ищут в Пермском крае. Из 15 человек, отправившихся на гору Ослянку, 2 туриста вернулись в тот же день в поселок.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Группа туристов из Свердловской области 13 декабря направилась на гору Ослянку на снегоходах, в составе было 15 человек.
  • Они перестали выходить на связь перед спуском с вершины.
  • Туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: п. Средняя Усьва Кизеловского муниципального округа.
  • Для проверки информации привлекли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек личного состава и 6 единиц техники.
  • Спасатели увеличили группировку сил и средств для поиска пропавшей группы до 22 человек и 10 единиц техники.
  • Прокуратура Пермского края сообщила, что контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом группы на точку сбора.
  • Группу туристов в последний раз видели днем 13 декабря. Они в тот же день должны были вернуться на базу после спуска с горы Ослянка.
  • У пропавших туристов были телефоны и рации, но не было спутникового телефона, который остался на базе.

Поисковые работы

  • Поиски проводили 14 декабря на горе Ослянка, по рации никто не ответил. На горе были очень сильный ветер и метель, видимость 2-3 м. 
  • Из группы два туриста в тот же день вернулись в поселок.
  • Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил заявку о поиске пропавшей группы и начал формировать поисковые команды.
 
