В Прикамье потерялась еще одна группа туристов

В ее составе шесть человек

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Еще одна группа туристов из шести человек пропала в районе горы Ослянка Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С места развертывания штаба по поиску пропавших людей поступила информация о второй группе, которая не вышла с маршрута 14.12.2025. В состав группы входит 6 человек (5 мужчин и 1 женщина) на 5 снегоходах с волокушами", - сообщили в ведомстве.

По данным управления МЧС, информация о второй потерявшейся группе поступила от владельца гостиницы в поселке Средняя Усьва Горнозаводского округа. Он также сообщил, что у туристов имеется запас продуктов питания. Отмечается, что они вышли на маршрут в район горы Ослянка 13 декабря, планируемой датой прибытия они обозначили 14 декабря, но сказали, что могут задержаться и приехать позднее.