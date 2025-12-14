ТАСС: пропавших в Пермском крае туристов последний раз видели днем 13 декабря

Они катались на снегоходах и в тот же день должны были вернуться на базу

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Группу туристов, которую ищут в горах Пермского края, в последний раз видели днем 13 декабря. Они были на снегоходах и в тот же день должны были вернуться на базу после спуска с горы Ослянка, сообщил ТАСС один из гидов.

По данным управления МЧС по региону, незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время в поселке Средняя Усьва. Спасатели для поисков первоначально привлекли 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Затем нарастили группировку до 22 человек и 10 единиц техники.

"Ребята не выходят на связь вторые сутки, они все на снегоходах - всего было 12 снегоходов. <…> [Другая] группа видела их в обед 13 декабря, когда спускалась вниз, а они поднимались наверх [на гору Ослянку] и должны были приехать на базу в тот же день. Куда они спустились, не понятно", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, поиски начались после того, как группа не вернулась на базу. У пропавших туристов были телефоны и рации. "Не было только спутникового телефона, который остался на базе", - уточнил гид.

14 декабря поиски проводились на горе Ослянка, которая находится в 40 км от базы. "На горе очень сильный ветер и метель, видимость 2-3 метра. Поднялись на вершину, где в последний раз видели группу, осмотрели местность. По рации никто не отвечает, поэтому спустились обратно в зону видимости. Вернулись на базу к 17:00", - сообщил гид.

По его словам, 15 декабря ожидается участие в поисковых мероприятия 30-40 человек, прежде всего из сообщества снегоходчиков. "Снегоходчики - это не альпинисты и не спортсмены, это другая "каста". Завтра будут прочесывать всю местность вокруг горы. Приедут ребята с дронами", - отметил собеседник агентства.