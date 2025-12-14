В Пермском крае ищут в горах незарегистрированную группу туристов

По данным СМИ, 13 человек из Свердловской области направлялись на гору Ослянку на снегоходах

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Поиски незарегистрированной туристической группы, которая не вышла на точку сбора в назначенное время, ведутся в Пермском крае. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

По данным местных СМИ, 13 декабря группа туристов из Свердловской области направлялась на гору Ослянку на снегоходах, в составе было 13 человек. Они перестали выходить на связь перед спуском с вершины.

"В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по Пермскому краю поступила информация о том, что незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: п. Средняя Усьва Кизеловского муниципального округа. Для проверки информации привлекаются силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек личного состава и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

По информации Пермского ЦГМС, 15 декабря в регионе ожидается ночью сильный, днем умеренный снег. Температура воздуха 13… 8°С. 16 декабря похолодает до 28°С. 17 декабря температура воздуха ночью 25… 18°С, днем 18… 12°С.