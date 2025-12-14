В ГД предложили создать платформу обмена новогодними игрушками

Авторы инициативы считают, что это позволит продлить жизненный цикл вещей, снизить экологическую нагрузку, а также даст возможность семьям обновить праздничный декор без дополнительных затрат

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Владимир Плякин направили письмо министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением создать платформу по обмену сезонными товарами, в том числе новогодними игрушками. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в новогодние дни объем отходов возрастает до 30%, в том числе из-за сезонных товаров: утратившие актуальность декор и украшения зачастую отправляются на полигоны вместо повторного использования. Помимо этого, стоимость минимального набора для новогоднего оформления в 2025 году выросла на 13%, превысив 5 тыс. рублей, сообщили парламентарии. По их мнению, в таких условиях для многих семей становится актуальным поиск способов сократить расходы без отказа от праздничных традиций.

"Просим вас оценить целесообразность запуска пилотного проекта по обмену сезонными товарами. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать этот вопрос совместно с ППК "Российский экологический оператор" и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что организованный обмен новогодними украшениями позволит продлить жизненный цикл вещей, снизив экологическую нагрузку, и даст возможность семьям обновить праздничный декор без лишних затрат. По их мнению, реализовать проект можно на базе уже действующих экосистем, например, в контуре просветительских сервисов Российского экологического оператора или платформы Добро.РФ.