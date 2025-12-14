В Брауновском университете отменили экзамены из-за произошедшей стрельбы
Редакция сайта ТАСС
14 декабря, 23:36
НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство Брауновского университета в Провиденсе (штат Род-Айленд) приняло решение отменить большинство очных экзаменов в текущем семестре в связи с произошедшей 13 декабря стрельбой, из-за которой погибли минимум два человека.
Читайте также
Двое убитых и скрывшийся преступник. Что известно о стрельбе в Брауновском университете
"После развернутых обсуждений с преподавательским составом и руководством факультетов мы приняли решение отменить все оставшиеся очные экзамены осеннего семестра 2025 года", - говорится в сообщении на сайте университета.
В учебном заведении указали, что исключением из этого решения будут студенты медицинского факультета и школы бизнеса.