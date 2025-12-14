В Брауновском университете отменили экзамены из-за произошедшей стрельбы

В учебном заведении отметили, что исключением будут студенты медицинского факультета и школы бизнеса

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство Брауновского университета в Провиденсе (штат Род-Айленд) приняло решение отменить большинство очных экзаменов в текущем семестре в связи с произошедшей 13 декабря стрельбой, из-за которой погибли минимум два человека.

"После развернутых обсуждений с преподавательским составом и руководством факультетов мы приняли решение отменить все оставшиеся очные экзамены осеннего семестра 2025 года", - говорится в сообщении на сайте университета.

В учебном заведении указали, что исключением из этого решения будут студенты медицинского факультета и школы бизнеса.