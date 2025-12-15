В больницах Сиднея остаются 27 пострадавших во время теракта на пляже Бондай

Состояние девяти пациентов остается критическим

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. 27 человек из числа пострадавших в результате теракта на пляже Бондай остаются в больницах Сиднея к полудню понедельника. Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, состояние девяти пациентов считается критическим.

Читайте также

Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

"Мы продолжаем выписывать пациентов, получивших необходимую помощь, и переводить в другие больницы тех, кому это необходимо", - сказали в ведомстве, отметив, что девять пострадавших "остаются в критическом состоянии", а состояние остальных врачи считают стабильным.

Ранее сообщалось, что в больницах города находятся не менее 38 пострадавших во время нападения на пляже Бондай.