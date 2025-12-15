Хозяин атакованного ВСУ зоопарка в Васильевке не будет уезжать и вывозить зверей

Александр Пылышенко отметил, что земля является родиной для него и животных

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Основатель и руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников в Запорожской области Александр Пылышенко не намерен эвакуироваться сам и вывозить животных, несмотря на недавнюю атаку дронов ВСУ. Как он заявил ТАСС, для него, его семьи и животных эта земля является родной.

13 декабря ВСУ двумя беспилотниками нанесли удар по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала, были выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Шестилетний лев Нео был ранен осколками, в тот же вечер Пылышенко заявил ТАСС о смерти животного. Однако хищник оказался жив, позднее он пришел в сознание и начал ходить.

"Нет, я не думаю об эвакуации животных, и эту тему даже не собираюсь обсуждать. Для животных, как и для меня, для них это земля и родина, поэтому мы никуда отсюда выезжать не будем. Это моя родина, я на ней родился и здесь буду жить. Эти существа, в частности Нео, мальчик шестилетний, он родился здесь, это его родина, мы будем здесь жить, мы не будем никуда отсюда выезжать", - сказал Пылышенко.

Ранее он сообщил ТАСС, что зоопарк вместе со своей семьей строил более 20 лет. Последние 3,5 года Пылышенко самостоятельно ухаживают за животными и занимаются содержанием центра, поскольку он находится в прифронтовой зоне и не зарабатывает средства, выживая за счет помощи различных организаций и меценатов.

В Васильевском реабилитационном центре находятся более 50 крупных хищников - медведей, львов, тигров, леопардов. Содержатся там и самые редкие кошки на планете - лигры, гибриды между львом-самцом и тигрицей-самкой. Живут в зоопарке также различные виды обезьян, еноты, собаки, попугаи. Многие звери родились и выросли в центре. Ранее его основатель рассказывал ТАСС, что в районе часто слышны звуки работы ПВО, выстрелов и взрывов. Минувшим летом из-за атаки дронов ВСУ сгорел дом семьи Пылышенко, который они строили 10 лет.