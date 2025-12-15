Власти Васильевки обратятся к Балицкому для ремонта атакованного ВСУ зоопарка

При содействии губернатора центру уже оказывалась помощь

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Глава прифронтового Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко обратится к губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и волонтерским организациям за помощью в восстановлении зоопарка, атакованного ВСУ 13 декабря. Об этом она сообщила ТАСС.

Удар по Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников Вооруженные силы Украины нанесли двумя беспилотниками. Территория серьезно пострадала, были выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Осколками ранен шестилетний лев Нео.

"Конечно, будем предпринимать все необходимые меры для скорейшего восстановления повреждений и привлечения волонтерских организаций. И многие пишут мне сообщения, что хотят оказать помощь нашему реабилитационному центру, который и так находится в непростых условиях, под постоянными обстрелами. <…> И сейчас, конечно же, я буду обращаться к губернатору, потому что это очень важный и значимый для нас объект", - сказала Романиченко.

По ее словам, ранее при содействии Балицкого центру уже оказывалась помощь, поскольку сейчас зоопарк принимает крайне мало посетителей и не зарабатывает денег. Средств зачастую не хватает даже на корм животным. "Зоопарку уже оказывалась помощь от благотворительного фонда Судоплатова благодаря содействию Евгения Витальевича. И вот буквально недавно снова была оказана финансовая помощь", - отметила глава округа.

Романиченко добавила, что к восстановлению привлекут также коммунальные службы.

Как рассказал ТАСС руководитель зооцентра Александр Пылышенко, больше всего сейчас необходимы строительные материалы. "Это и металл, и бетон, и цемент, и песок, и железобетонные плиты. <…> Все от выбитых стекол до разрушенных стен нужно восстанавливать. Это колоссальная сумма денег. <…> Притока посетителей нет. В месяц - один-два человека. Просто нет денег, чтобы даже оплатить налоги, а мы их платим. Поэтому сейчас все, о чем мы можем мечтать, - это о стабилизации ситуации, о помощи небезразличных людей или организаций. И, конечно же, о наших любимых посетителях, которые о нас помнят, но сейчас, к сожалению, не могут с нами встретиться", - отметил Пылышенко.