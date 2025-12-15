Жителей Юрги освободили от платежей за отопление в дни ЧП на ТЭЦ

Станция работала ниже температурного графика 11-12 декабря

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Жителям Юрги Кемеровской области не будут начислять плату за отопление за период с 11 по 13 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Фомин со ссылкой на письмо компании "Интеграл" (единой теплоснабжающей организации в Юрге).

Ранее Фомин сообщил, что 11-12 декабря ТЭЦ работала ниже температурного графика по технической необходимостью. Полностью выйти на требуемые параметры теплоносителей удалось к вечеру воскресенья.

"Мы понимаем, что данная ситуация создала неудобства нашим гражданам, в связи с чем за период с 11 по 13 декабря 2025 года начисление платы за отопление и горячее водоснабжение управляющим компаниям, а также собственникам жилых и нежилых помещений производиться не будет", - говорится в опубликованном письме за подписью гендиректора "Интеграла" Собира Рахимова.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 11 декабря один из работников Юргинской ТЭЦ получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится доследственная проверка. В понедельник за неудовлетворительную работу был отстранен от должности глава департамента электроэнергетики Кузбасса Андрей Герасимцев, сообщил губернатор региона Илья Середюк.