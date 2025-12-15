"ЛизаАлерт": туристы редко пропадают на горе Ослянка в Пермском крае

Региональный отряд впервые получил заявку о поиске в этом районе

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Туристы обычно не пропадают на горе Ослянка в Пермском крае, региональный отряд "ЛизаАлерт" впервые получил заявку о поиске в этом районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

"Туристы не часто пропадают там, вообще первая заявка на этот регион", - сообщили в организации.

По информации СУ СК России по Пермскому краю, 13 декабря группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день два туриста вернулись в поселок. Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено. По факту безвестного исчезновения туристической группы начата процессуальная проверка.

В поисковых работах задействованы 22 человека и 10 единиц техники РСЧС, 15 декабря к спасателям присоединился 21 доброволец на снегоходах. К месту также следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Ночью поиск осуществлялся силами краевой и муниципальных служб спасения. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура.