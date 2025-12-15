Раненный из-за атаки ВСУ на зоопарк в Васильевке лев Нео идет на поправку

Животное начало есть мясо

Редакция сайта ТАСС

Лев Нео, раненный в результате атаки дрона ВСУ © ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Лев Нео, который получил ранения из-за атаки дронов ВСУ на зоопарк прифронтового города Васильевка Запорожской области, начал есть мясо. Это значит, что хищник идет на поправку, сообщил ТАСС руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

"Да, Нео ест. А раз ест, значит, поправляется", - сказал Пылышенко, отвечая на вопрос о состоянии льва.

13 декабря ВСУ двумя беспилотниками нанесли удар по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала - выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Шестилетний лев Нео был ранен осколками. В тот же вечер Пылышенко заявил ТАСС о смерти животного. Однако позднее он сообщил, что хищник выжил - пришел в сознание и начал ходить. Позднее хозяин зооцентра рассказал ТАСС, что внутренних повреждений у Нео не выявлено. Животному проводят внешнюю обработку резаных ран.

В зоопарке сразу приступили к восстановлению двух вольеров, в которых жили два льва и три тигра. Это необходимо сделать быстро, поскольку после атаки ВСУ животные находятся в зимниках, где, по словам Пылышенко, долгое время они находиться не смогут.