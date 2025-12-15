В Реутове простились с погибшим в ДТП главой округа

Филипп Науменко попал в ДТП на территории Нижегородской области 7 декабря, после чего был доставлен в столичный НИИ им. Склифосовского, где находился в состоянии комы и умер

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал умершего главу Реутова Филиппа Науменко отзывчивым и чутким руководителем.

"Сегодня мы простились с Филиппом Анатольевичем Науменко. <...> Для всей нашей команды это большая потеря. Филипп Анатольевич был отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем. Прекрасным человеком, преданным своему делу", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Науменко многие годы посвятил работе в Подмосковье. Последние два года руководил городским округом Реутов.

"Искренние соболезнования семье и близким Филиппа Анатольевича. Светлая память", - добавил Воробьев.

Глава Реутова Науменко попал в ДТП на территории Нижегородской области 7 декабря, после чего был доставлен в столичный НИИ им. Склифосовского, где находился в состоянии комы и умер в минувшую субботу. Он возглавлял город с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.