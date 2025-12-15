Участники походов на гору Ослянка назвали главную угрозу для пропавших туристов

Зимой здесь фиксируют резкое снижение температуры к ночи, также в лесах обитают волки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Участники восхождений на гору Ослянка в Пермском крае, где потерялись 13 туристов, отмечают характерный ландшафт горы - курумник или скопление крупных каменных глыб, образующих "каменные реки", что в условиях плохой видимости может усложнять путь. Кроме того, в зимнее время здесь фиксируется резкое снижение температуры к ночи и большое количество снега, который быстро заметает следы.

"Много курумника, перед курумником болото. Думаю, сложность - это поле курума, в условии плохой видимости можно уйти совсем в другую сторону", - поделилась Оксана Хмеленко, которая поднималась на гору в сентябре.

Ее мнение разделяет Татьяна Мировчикова - она поднималась в гору летом. "Сама гора - курумник, <...> летом идешь по болотам и пробираешься сквозь кустарники. Но в целом, если не знаешь тропы, то самостоятельно не стоит идти. И с самой вершины спускаться - нужно оставлять ориентир, так как везде курумник, можно спуститься не туда", - сказала она, добавив, что на территории нет маркированной тропы.

Дмитрий Николин указал на характерное для территории резкое снижение температуры к ночи. "У нас температура упала с минус 5 до минус 25. Сильные ветра на болотах. Может внезапно выпасть большое количество снега, гора находится на водоразделе, западная сторона очень снежная. Удаленность от дорог и жилья, при снегопадах добраться можно только на снегоходах или "Уралах". В лесах есть волки и медведи, волков довольно много - за нами шел волк, видели его следы поверх наших, когда возвращались", - рассказал ТАСС Дмитрий Николин, отметив, что также зимой здесь очень высокий уровень снежного покрова.

В то же время, добавил он, если туристы не травмированы, то переночевать в зоне леса им не должно составить труда, поскольку на территории, по его данным, много сухого леса и можно добыть дрова.

Дмитрий Правдин указал, что в непогоду на горе можно потерять ориентацию - здесь очень быстро заметает следы. "В плохую погоду там делать нечего", - подчеркнул собеседник агентства.