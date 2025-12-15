Матвиенко дала старт акции "Елка желаний" в Совфеде

Она обратилась к сенаторам с предложением подойти к участию в акции неформально

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко © Денис Вышинский/ пресс-служба Совета Федерации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" началась в Совете Федерации. Старт акции дала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Рада возможности сегодня присоединиться к акции "Елка желаний". В течение ближайших дней все сенаторы снимут шарики с елки, в которых выражены желания наших маленьких сограждан, детей с особенностями развития, детей с заболеваниями, детей участников специальной военной операции, и я уверена, что все пожелания этих детишек будут обязательно исполнены, чудо случится, новогоднее волшебство обязательно состоится", - сообщила Матвиенко.

Она обратилась к сенаторам с предложением подойти к участию в акции неформально.

"Эти дети часто не с простой, очень сложной судьбой. Есть вещи, которые публично нельзя озвучивать, но надо обязательно будет встретиться с родителями, поговорить, какие проблемы есть, в чем еще нужна помощь и безусловно оказать такую помощь", - также сообщила она.

Она отметила, что "Елка желаний" с каждым годом становится все более массовой, и уже можно сказать, что эта акция стала общероссийской.

Матвиенко сняла с елки игрушки с пожеланиями детей из Санкт-Петербурга. "Василиса - 6 лет, мечтает побывать в цирке на Фонтанке. Обязательно это сделаем, покажем ей закулисье цирка. Алексей - 11 лет, Ольга - 8 лет, Ксения - 7 лет, мечтают посетить всей семьей новогоднее шоу. Обязательно пригласим. Родион - 9 лет, Арсений - 13 лет, мечтают о наушниках. Георгий 6 - лет мечтает о хоккейных коньках. Хочет стать хоккеистом. <...> Все желания ребят из Санкт-Петербурга безусловно будут исполнены", - сказала Матвиенко.

Об акции

Елка желаний украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Ежегодно президент России Владимир Путин выбирает несколько таких открыток. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний.

Исполнить детское желание могут и обычные граждане, причем как в очном, так и в дистанционном форматах, - елки с открытками размещают в местах проведения акции.

Присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.