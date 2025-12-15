Волонтеры попросили не выезжать самостоятельно на поиски туристов в Прикамье

Погодные условия в районе горы Ослянка сложные, а территория обширна, предупредили в отряде "ЛизаАлерт"

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" просят воздержаться от самостоятельных выездов на поиски пропавших в Пермском крае туристов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отряда.

"Поиски пропавших туристов продолжаются. Мы искренне благодарны каждому, кто готов откликнуться и помочь в поисках пропавшей группы туристов. Безопасность участников - наш главный приоритет. Важно: просим всех воздержаться от самостоятельных и несогласованных выездов на поиски!" - сообщили в организации.

В отряде отмечают, что погодные условия в районе горы Ослянка очень сложные, а территория обширна. "Любая несогласованная деятельность может привести к новой беде: можно самим заблудиться, получить травму или усложнить работу действующим поисковым группам", - добавили в "ЛизаАлерт".

Помочь в поисках пропавшей группы можно, связавшись с инфоргом организации либо позвонив на горячую линию отряда "ЛизаАлерт", приехав в штаб по координатам: 58,996368; 58,916799, а также пройдя регистрацию и инструктаж в штабе.

Гора Ослянка является самой высокой вершиной Среднего Урала. Ее высота составляет 1 119 м. Она расположена на северо-востоке Кизеловского муниципального округа Пермского края.