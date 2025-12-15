Попавший на снегоходе в непогоду у Прикамья рассказал об ухудшении видимости

Анатолий Толстов отметил, что самой большой опасностью в горах является резкая смена погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Погода в выходные дни в районе границы Пермского края и Свердловской области резко ухудшилась, и снегоходы на расстоянии более 50 м увидеть было невозможно. Об этом сообщил ТАСС Анатолий Толстов, который с товарищами вышел в выходные на снегоходах в районе границы регионов, как и пропавшие в районе горы Ослянка туристы.

"Самая большая опасность в горах, это резкая смена погоды. В эти выходные мы тоже катались на снегоходах в районе границы Пермского края и Свердловской области - уже после обеда повалил очень густой снег, прямо хлопьями, небо все заволокло, видимость упала, и если предыдущий снегоход отъезжал больше, чем на 50 метров, то его задние фонари уже было не видно, тем более что за снегоходом, из-за свежего, пушистого снега образуется снежная завеса. А теперь представьте, что творится в горах? Снег валит, кругом снежная пелена, абсолютно ничего не видно, ладно если у всех участников рации и навигаторы есть, а если нет? Мы так в прошлом году потеряли в горах Приполярного Урала одного участника", - поделился собеседник агентства.

Толстов пояснил, что в прошлом году у замыкающего его группы во время непогоды на наклонном склоне снегоход стащило со следа вниз, и он заглох. "Я шел первый, торил тропу, он ехал последний. Погода была ужасная, шли через перевал, валил снег, мела пурга, был сильный ветер. Специально выбрали максимально близкое расстояние между снегоходами, чтобы было видно задние фонари предыдущего снегохода. <…> Пока он [участник, у которого заглох снегоход] пытался его завести и развернуть на наш путь, мы уже уехали, и он потерял из вида наши задние фонари, а снегоходный след перемело сразу же. Олег сразу вызвал нас по рации, я приказал ему и остальным участникам экспедиции оставаться на месте, а сам по записанному треку - следы наши уже перемело - очень медленно поехал обратно. Он увидел мои фары и направлял меня по рации, куда мне ехать, только так его нашел", - вспоминает он.

Собеседник подчеркнул, что не стоит недооценивать Ослянку из-за ее относительно близкого расположения.

"У нас ребята сегодня выехали туда на поиски. Дай Бог что найдут и все будет хорошо", - сказал он.