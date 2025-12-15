В Прикамье нашли обе группы пропавших туристов

Группы соединились, уточнили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт"

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае две группы туристов найдены, все живы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились", - уточнили в организации.

В следственном управлении СК России по Пермскому краю также подтвердили информацию об обнаружении группы из 13 человек. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. "Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное", - сказали в МЧС.