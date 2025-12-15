В Прикамье два экипажа скорой помощи готовятся встречать найденных туристов

За ними выехали на снегоходах, сообщили в отряде "ЛизаАлерт"

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Группу найденных в Пермском крае туристов готовятся встречать два экипажа скорой помощи. Об этом сообщил ТАСС координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.

"В данный момент мы ждем эвакуации группы, за ними выехали на снегоходах. Два экипажа скорой помощи готовятся встречать группу для осмотра", - сообщил Челышев.