В Петербурге поручили образовательным учреждениям усилить контроль безопасности

Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также рекомендуют обратить особое внимание на профилактическую работу с учащимися и их семьями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Комитет по образованию Санкт-Петербурга поручил образовательным учреждениям усилить контроль за организацией системы безопасности в связи с инцидентом в школе № 191, где ученик напал с ножом на свою учительницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

"Комитетом по образованию дано поручение руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности учреждений. Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи рекомендовано обратить особое внимание на профилактическую работу с учащимися и их семьями", - говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что в кризисной ситуации каждый ребенок или подросток в любое время суток может обратиться к специалистам, способным оказать срочную квалифицированную психологическую помощь.